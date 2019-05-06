Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования близким погибших в авиакатастрофе в Москве.

"Жизнь - это высшая ценность. О том, что ее нужно беречь, нам напоминают наши потери на фронте; трагедии, подобные терактам на Шри-Ланке и аварии в Шереметьево. Погибших не вернуть. Мы сочувствуем близким и помним о тех, кого больше нет", - написал Зеленский на своей странице в Facebook в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели.

По последним данным СК РФ, в результате катастрофы погиб 41 человек. Старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская заявила, что из 78 человек выжили 37: четыре члена экипажа из пяти и 33 пассажира.