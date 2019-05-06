В Анталье погиб российский турист. Мужчина прыгнул с парашютом и разбился насмерть.

Как сообщили в российском генконсульстве, погибший - Андрей Куринин 1975 года рождения, передает Day.Az со ссылкой на ntv.ru.

С собой у туриста была справка о том, что он профессионально занимается парашютным спортом. С этим документом мужчина самостоятельно приобрел экскурсию, в которую входил прыжок с парашютом без инструктора. Однако что-то пошло не так, во время прыжка турист упал в море и разбился.

Сейчас в посольстве оформляют документы, необходимые для возвращения тела погибшего на родину.