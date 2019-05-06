Актер сериалов и кино Игорь Фурманюк попал в аварию в Москве. По предварительным данным, ДТП произошло на улице Мосфильмовская в столичном районе Раменки. Сообщается, что у артиста диагностировано сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма, а также ушиб грудной клетки. Официальной информации на данный момент не поступало, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

Игорь Фурманюк за свою продолжительную карьеру сыграл более чем в 50 картинах. Он известен по ролям в сериалах "Секунда до", "Застава", "Сонька Золотая Ручка", а также "Зорге".