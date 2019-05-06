По его словам, военнослужащие албанского контингента в Латвии занимались нейтрализацией боеприпасов. Калниньш уточнил, что погибла старший лейтенант вооруженных сил Албании Зарифе Хасаная, еще двое военнослужащих получили ранения.

"Офицер скончалась через час после инцидента, один военнослужащий после операции в тяжелом состоянии находится в реанимации, второй получил легкие ранения", - сказал Калниньш.

Он отметил, что все учения на Адажском полигоне прекращены до завершения служебного расследования. Госполиция начала уголовный процесс.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич выразил соболезнования семье погибшей и пожелал раненым скорейшего выздоровления. "Латвия очень благодарна нашей союзнице Албании за вклад в миссию НАТО, это очень печальный момент для всех нас", - написал министр в Facebook.