/world/1117614.html Mercedes отзывает автомобили в России - ПРИЧИНА
Mercedes отзывает автомобили в России - ПРИЧИНА
Mercedes отзывает 1,569 тысячи автомобилей в России из-за возможных проблем в работе ассистента рулевого управления, сообщается на сайте Росстандарта, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Отзыву подлежат автомобили Mercedes-Benz S-Class, произведенные в период с марта 2017 года по июнь 2018 года.
"Причиной отзыва транспортных средств является их неисправность: на определенных автомобилях с Distronic Plus и ассистентом рулевого управления функция обнаружения отсутствия рук на рулевом колесе может не соответствовать спецификации", - говорится в сообщении.
Уполномоченные представители изготовителя АО "Мерседес-Бенц РУС" проинформируют владельцев автомобилей о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для ремонта.
Отмечается, что все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
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