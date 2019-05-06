В Стамбуле будут проведены повторные муниципальные выборы, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

Такое решение было принято Центральной избирательной комиссией (ЦИК) страны после рассмотрения жалоб со стороны правящей Партии справедливости и развития (ПСР).

Напомним, что 17 апреля ЦИК Турции официально объявил итоги муниципальных выборов в Стамбуле. Кандидат на пост главы муниципалитета Стамбула от оппозиционной Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу набрал 4,169 миллиона голосов избирателей, в то время как кандидат от ПСР Бинали Йылдырым - 4,156 миллиона голосов.