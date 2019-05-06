В российском городе Пенза прокуратура потребовала от 20 городских школ изменить свои положения о школьной форме и запретить учащимся носить хиджабы и другую религиозную одежду. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию на сайте надзорного ведомства.

"Действующее федеральное законодательство закрепляет принцип светского образования, не предусматривает возможность граждан реализовывать свое право исповедовать религию и действовать сообразно своему вероисповеданию в государственных и муниципальных учреждениях, осуществляющих общеобразовательную деятельность", - говорится в сообщении.

В результате прокурорской проверки 12 сотрудников школ были привлечены к дисциплинарной ответственности.