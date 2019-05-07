/world/1117642.html Черный ящик сгоревшего SSJ-100 оказался серьезно поврежден
Черный ящик сгоревшего SSJ-100 оказался серьезно поврежден
Параметрический регистратор попавшего в авиакатастрофу самолета авиакомпании "Аэрофлот" SSJ100 сильно поврежден, сообщает пресс-служба Межгосударственного авиационного комитета, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
При этом звуковой регистратор находится в удовлетворительном состоянии.
Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в воскресенье вечером в аэропорт Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий.
При посадке у него подломились стойки и загорелись двигатели.
По последним данным СК, погиб 41 человек.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре