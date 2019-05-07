По данным властей мексиканского штата Коауила, в результате крушения бизнес-джета Bombardier Challenger 601 погибли 13 человек - десять пассажиров и три члена экипажа, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Самолет упал в труднодоступном горном районе в муниципалитете Окампо, власти приступили к расследованию авиапроисшествия. По предварительным данным, воздушное судно попало в грозу, после чего пилот попытался совершить экстренную посадку, передает ТАСС.

Пассажиры бизнес-джета возвращались в город Монтеррей в мексиканском штате Нуэво-Леон после боксерского поединка с участием мексиканца Сауля Альвареса, который состоялся в ночь на 5 мая в Лас-Вегасе. Борт должен был совершить посадку в 18:30 воскресенья по местному времени.

Bombardier Challenger 601 - усовершенствованная версия пассажирского самолета повышенной комфортабельности для деловой авиации, разработанного Биллом Лиром. До мексиканской катастрофы за годы эксплуатации воздушных судов этого типа было потеряно 15 самолетов.