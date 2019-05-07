Огромный бык едва не убил женщину-матадора в Мексике. Инцидент произошел во время корриды в городе Пуэбла, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Во время представления 500-килограммовое животное набросилось на Хильду Тенорио и мощным ударом прижало ее к ограждению.

Потерявшую сознание женщину спасли смотрители и другие участники шоу, которые смогли отогнать от нее разъяренного быка, сообщает "360".

В итоге у матадора сломана челюсть и серьезная черепно-мозговая травма. В этот же день 32-летнюю артистку экстренно прооперировали.

"Мои раны очень серьезны, и я не могла спать ночью - мне пришлось все время сидеть в кровати, так как не было иного выбора. Врачи сказали, что моя верхняя челюсть сломана и скулы треснули от глазниц", - поделилась со своими поклонниками Тенорио.

Это уже не первый несчастный случай во время корриды вообще и с Хильдой Тенорио в частности.

Девять лет назад, также во время выступления, бык травмировал женщину.

Тогда врачам пришлось наложить на ее голову и лицо 80 швов.

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