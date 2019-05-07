Оставшись без связи с диспетчерами и без помощи компьютерного управления самолетом, экипаж Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" оказался лицом к лицу со смертельной опасностью, и исход этой ситуации, по сути, был фатальным. Если бы летчик принял другое решение, авиакатастрофа могла быть намного крупнее. Об этом в беседе со "Звездой" рассказал летчик 1-го класса, капитан А-320 Андрей Литвинов, передает Day.Az.

"Тут на плечи экипажа свалились сразу две серьезнейшие проблемы. Первая - это попадание мощного заряда молнии. Вылетела вся электроника, они потеряли радиосвязь. Фактически они потеряли помощь компьютерного управления. Остались без связи, остались с управлением сложным самолетом. Впереди их ждала еще посадка с превышением посадочной массы. Эти три фактора сыграли роковую роль", - сказал Литвинов.

По его мнению, экипаж сделал все возможное в сложившейся ситуации. То, что они приняли решение на возврат самолета в аэропорт вылета, правильно. При таких отказах автоматики лететь дальше или даже вырабатывать топливо было бы недопустимым.

"Ситуация могла развиваться еще хуже. Они могли бы вообще не долететь до полосы. Они все-таки приземлились", - заключил Литвинов.

В то же время заслуженный пилот России бывший летный директор "Внуковских авиалиний" Юрий Сытник в разговоре со "Звездой" выразил мнение, что в большинстве случаев прямое попадание молнии в самолет не отражается на его летных характеристиках. Пилот сам неоднократно оказывался в подобных ситуациях, при этом исход был благополучным.

Напомним, ранее командир SSJ-100, загоревшегося при жесткой посадке в аэропорту Шереметьево, Денис Евдокимов рассказал, что в лайнер попала молния, после чего на борту отказала вся электроника.

В воскресенье, 5 мая, самолет, выполнявший рейс Москва - Мурманск, через 28 минут совершил аварийную посадку после попадания молнии в аэропорту Шереметьево. После жесткого приземления у самолета сломались шасси, борт загорелся. Из 78 человек спасти удалось только 37. Они эвакуировались по надувным трапам.

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