Видеоролик, зафиксировавший кадры одной из распродаж в Саудовской Аравии, вызвал бурную реакцию пользователей социальных сетей, передает Day.Az со ссылкой на islamnews.ru.

В одном из магазинов королевства проходила распродажа кухонной утвари, и скороварки пользовались ажиотажным спросом, причем спор из-за последней скороварки устроили не женщины-домохозяйки, как можно было подумать, а мужчины, сообщает IslamNews.

Саудовцы яростно тянули во все стороны последнюю скороварку, однако из-за короткой продолжительности видеоролика остались неизвестным, кто одержал победу в схватке за разновидность кастрюли.

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