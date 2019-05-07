Полиция Индонезии арестовала семь предполагаемых членов связанной с ИГ группировки, подозреваемых в планировании терактов в день объявления результатов выборов. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Синьхуа.

Отмечается, что члены местной террористической организации "Джемаа Аншарут Даула" (JAD) были арестованы в период с четверга по воскресенье. Еще один подозреваемый погиб в ходе полицейской операции, когда после выстрела правоохранителей взорвалась прикрепленная к его телу бомба.

Боевики подготовили взрывные устройства, чтобы использовать их для совершения терактов в ходе митингов, которые пройдут в день объявления результатов выборов. Итоги голосования огласят 22 мая. Как сообщается, также были запланированы атаки на представителей полиции.

В Индонезии 17 апреля прошли одновременные однодневные всеобщие выборы всех уровней, на которых избирались президент и вице-президент страны, депутаты национального парламента, региональных парламентов и муниципальных советов городского и районного уровня.

В мае 2018 года в Индонезии произошло несколько взрывов. Три взрыва прогремели в Сурабае у местных церквей. По данным властей, атаки на три церкви совершили шесть членов одной семьи. По сведениям полиции, семья была причастна к местной террористической организации "Джемаа Аншарут Даула", которая связана с террористической группировкой ИГ. Позднее самодельное взрывное устройство взорвалось в жилом доме в индонезийском городе Сидоарджо провинции Восточная Ява.