Воздушная часть по традиции стала одной из самых запоминающихся. Жители и гости столицы могли наблюдать ее с различных точек Москвы, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Лайф публикует видео с генеральной репетиции Парада Победы, которая завершилась сегодня на Красной площади. А точнее, с его самой зрелищной воздушной части. Открывал воздушную часть парада крупнейший в мире военно-транспортный вертолёт Ми-26 в сопровождении четырёх Ми-8. Следом над столицей с гулом пронеслись тяжелые стратегические бомбардировщики Ту-160, ракетоносцы Ту-22М3, военно-транспортные Ан-124 и Ил-76МД, а также истребители пилотажных групп "Стрижи" и "Русские витязи".

Одним из самых ярких моментов был пролёт шести штурмовиков Су-25, которые раскрасили небо над столицей российским триколором.

Кстати, в этом году в параде примут участие 74 самолета и вертолета Воздушно-космических сил России. Их количество символизирует 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

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