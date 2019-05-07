На территории развлекательного комплекса Wanda Plaza в Китае в начале мая представители школы тхэквондо подрались со спортсменами из соседнего зала, не поделив рекламные места. В результате масштабного побоища 15 участников были арестованы полицейскими и еще 7 доставлены в больницу, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.



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