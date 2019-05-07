/world/1117875.html Мастера двух школ боевых искусств подрались в торговом центре - ВИДЕО
На территории развлекательного комплекса Wanda Plaza в Китае в начале мая представители школы тхэквондо подрались со спортсменами из соседнего зала, не поделив рекламные места. В результате масштабного побоища 15 участников были арестованы полицейскими и еще 7 доставлены в больницу, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.
Мастера двух школ боевых искусств подрались в торговом центре - ВИДЕО
На территории развлекательного комплекса Wanda Plaza в Китае в начале мая представители школы тхэквондо подрались со спортсменами из соседнего зала, не поделив рекламные места. В результате масштабного побоища 15 участников были арестованы полицейскими и еще 7 доставлены в больницу, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре