/world/1117881.html Крупный пожар произошел в аэропорту Великобритании - ВИДЕО
Крупный пожар произошел в аэропорту Великобритании - ВИДЕО
В Великобритании произошел пожар в аэропорту Сиуэлл, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
По словам очевидцев происшествия, на территории аэропорта горят склады.
На опубликованных в Сети кадрах виден густой черный дым.
О пострадавших не сообщается, причины выясняются.
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