В Великобритании произошел пожар в аэропорту Сиуэлл, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

По словам очевидцев происшествия, на территории аэропорта горят склады.

На опубликованных в Сети кадрах виден густой черный дым.

О пострадавших не сообщается, причины выясняются.

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