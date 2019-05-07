Если ЕС не сможет помочь Ирану в противодействии санкциям США, от ядерной сделки не будет смысла и Тегеран может пересмотреть участие в ней. Как передает Day.Az, об этом заявил РИА Новости министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Если интересы Ирана будут обеспечиваться СВПД, а ЕС будет верен свои обязательствам, Иран останется привержен договоренности", - сказал Зариф.

По его словам, терпение народа Ирана имеет границы, а продолжение участия страны в ядерной сделке зависит от выгод для Тегерана и поведения ЕС.

"Как только ЕС будет не в состоянии помочь Ирану в вопросе противодействия санкциям, возможно, одностороннее присутствие Ирана в СВПД потеряет свой смысл и значение. В этом случае возможен пересмотр принятых ограничений в рамках СВПД", - добавил министр.

США в мае 2018 года объявили о выходе из соглашения о ядерной программе с Ираном и восстановлении всех санкций против страны, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.