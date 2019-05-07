Аэропорт Шереметьево вошел в обычный график работы после ЧП с самолетом Sukhoi Superjet 100. Как передает Day.Az, об этом сообщил РИА Новости представитель авиагавани.

Аэропорт после авиакатастрофы работал с ограничениями - с одной из двух полос. Вечером 6 мая аэропорт открыл обе полосы и сообщал, что планирует войти в график выполнения рейсов согласно центральному расписанию в течение суток.