https://news.day.az/world/1117928.html Аэропорт Шереметьево вошел в обычный график работы после ЧП
Аэропорт Шереметьево вошел в обычный график работы после ЧП
Аэропорт Шереметьево вошел в обычный график работы после ЧП с самолетом Sukhoi Superjet 100. Как передает Day.Az, об этом сообщил РИА Новости представитель авиагавани.
Аэропорт после авиакатастрофы работал с ограничениями - с одной из двух полос. Вечером 6 мая аэропорт открыл обе полосы и сообщал, что планирует войти в график выполнения рейсов согласно центральному расписанию в течение суток.
"Да", - сказал представитель Шереметьево, отвечая на вопрос, вошел ли аэропорт в график работы.
Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Согласно данным Гидрометцентра России, в воскресенье в Подмосковье наблюдалась гроза.
По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. Выжить удалось четырем членам экипажа из пяти и 33 пассажирам.
Следователи рассматривают различные версии ЧП с самолетом. В качестве основных выделяют возможную недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и метеоусловия.
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