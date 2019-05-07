Он добавил, что есть проблемы со связью и автоматическим управлением самолетом.

"Нет, пока все нормально. Штатно", - ответил пилот.

После этого экипаж снова начал снижение. Летчик не сразу подтвердил готовность к заходу на посадку. Диспетчер пожаловался, что пилота не слышно. После некоторых корректировок экипаж решил заходить на посадку не визуально, а по приборам.

Диспетчер, обслуживающий сектор круга Шереметьево, передал самолет коллегам с вышки аэропорта. Пилот запросил помощь. В вышке ответили, чтобы экипаж продолжал заход. Диспетчер сообщил летчикам о скорости ветра и разрешил посадку.

"Аварийные службы на полосы", - сказал он.

После этого переговоры обрываются. В это время в вышке Шереметьево велась фоновая запись переговоров между диспетчерами. Пилоты этого не слышат.

"Отказ связи, отказ автоматической системы управления самолетом. Заходит на посадку в штатном режиме, тревогу я объявил", - говорят в вышке.