https://news.day.az/world/1117930.html Опубликована расшифровка переговоров пилота SSJ-100 с диспетчерами
Опубликована расшифровка переговоров пилота SSJ-100 с диспетчерами
Телеканал РЕН ТВ опубликовал расшифровку переговоров диспетчеров с экипажем самолета "Аэрофлота", загоревшегося после экстренной посадки в аэропорту Шереметьево, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Пилот Денис Евдокимов оценил повреждения, полученные после удара молнии в самолет, как серьезные, но не критические. Экипаж передал на землю сигнал Pan-Pan. Он означает, что лайнер подвержен угрозе, но немедленная помощь не требуется.
"Просим возврат. Потеря радиосвязи и самолет горит в молнии", - сказал командир воздушного судна. Диспетчер, работавший с пилотом на подходе к аэропорту, передал сообщение коллегам. После этого летчик сказал, что не может с первого раза зайти на посадку. Диспетчер спросил, нужна ли экипажу какая-то помощь.
"Нет, пока все нормально. Штатно", - ответил пилот.
Он добавил, что есть проблемы со связью и автоматическим управлением самолетом.
После этого экипаж снова начал снижение. Летчик не сразу подтвердил готовность к заходу на посадку. Диспетчер пожаловался, что пилота не слышно. После некоторых корректировок экипаж решил заходить на посадку не визуально, а по приборам.
Диспетчер, обслуживающий сектор круга Шереметьево, передал самолет коллегам с вышки аэропорта. Пилот запросил помощь. В вышке ответили, чтобы экипаж продолжал заход. Диспетчер сообщил летчикам о скорости ветра и разрешил посадку.
"Аварийные службы на полосы", - сказал он.
После этого переговоры обрываются. В это время в вышке Шереметьево велась фоновая запись переговоров между диспетчерами. Пилоты этого не слышат.
"Отказ связи, отказ автоматической системы управления самолетом. Заходит на посадку в штатном режиме, тревогу я объявил", - говорят в вышке.
Диспетчер попросил уточнить у пилота, сможет ли он рулить самостоятельно. После этого лайнер вспыхнул.
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