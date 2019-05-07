Итог грядущей битвы между королевами Серсеей и Дейенерис в заключительном сезоне "Игры престолов" был предсказан в ранних частях фэнтезийного сериала. Такую теорию выдвинул пользователь Reddit под ником Twisted8999, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Автор теории указал на сцену из финала второго сезона, в которой Дейенерис является видение разрушенного тронного зала Красного замка, резиденции правителей Вестероса, расположенной в Королевской Гавани. В видении у зала была обрушена крыша, а пол устлан чем-то белым.

В комментариях к посту пользователи отметили, что ранее считали это снегом, поскольку во втором сезоне уже было известно о надвигающейся зиме и опасности со стороны белых ходоков. Однако после того, как армия Короля Ночи была повержена в третьей серии восьмого сезона, Вестеросу перестала угрожать вечная мерзлота. Автор теории объявил, что тронный зал усеян пеплом.

"Она видела собственное будущее. Она сожжет Королевскую гавань. При этом она не прикасается к трону, так что править, скорее всего, не будет. А если будет - то станет Королевой Пепла", - отметил один из комментаторов.

Свою теорию о концовке "Игры престолов" также выдвинул писатель Стивен Кинг. Он предположил, что Железный трон займет "некий маленький мужчина с большим сердцем".