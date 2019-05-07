Более 20 мечетей частично или полностью снесены за два года в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) Китая.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает The Guardian.

Это обнаружили аналитики, которые изучали данные из открытых источников в интернете. Среди них были снимки со спутников мест, где раньше, по словам ранее проживавших там жителей, находились мечети и другие культовые сооружения.

В итоге эксперты подсчитали, что 31 мечеть и две крупные гробницы получили серьезные повреждения в период с 2016 по 2018 год. 15 из этих мечетей и обе гробницы были разрушены полностью. В список попал и комплекс вокруг гробницы имама Асима, привлекавшей туда паломников. Отмечается, что также были уничтожены минареты и купола мечетей.

С 2017 года западные страны обвиняют Китай в построении сети так называемых лагерей перевоспитания на территории СУАР. Сообщалось, что в них для политического воспитания содержится почти миллион уйгуров и представителей других мусульманских народностей.

В Пекине утверждают, что такие центры - часть программы противодействия экстремизму, и содержащимся в них помогают получить полезные рабочие навыки. В то же время, по словам тех, кто прошел через перевоспитание, людей в лагерях подвергают пыткам.

Китайские власти долгое время отрицали принудительное заключение мусульман в подобные центры. Впервые существование лагерей признали в Китае октябре прошлого года. Тогда в одном из официальных документов парламента СУАР упоминалось, что в них преподают право, "занимаются идеологическим воспитанием, помогают привести в порядок мысли, исправить поведение, выучить государственный язык" - китайский.