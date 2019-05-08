Археологическая служба Индии вскрыла древнюю священную гробницу, возраст которой составляет около четырех тысяч лет, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Там нашли два украшенных росписями деревянных гроба с останками двух человек, а также большое количество разнообразных артефактов, сообщает "Российская газета".

Гробницу обнаружили неподалеку от города Санаули в штате Уттар-Прадеш. Речь идет о некрополе хараппского периода.

В то время на территории современной Индии существовали два крупных города, культурных центра - Мохенджо-Даро и Хараппа.

В гробнице нашли две погребальные камеры и одну священную. В одной из камер обнаружены останки женщины, рядом с которыми находились лук, наконечники стрел, браслеты и меч, уложенный возле головы покойной.

Примерно в 200 метрах от гробницы обнаружили остатки четырех печей, черепки и обугленные кости.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.