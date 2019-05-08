В Сети появилось видео, на котором орел запрыгивает на голову маленькой девочки и цепляется за ее волосы. Инцидент произошел на площади Конституции в Мехико.

Судя по кадрам, мужчина с орлом на поводке протянул девочке руку, чтобы она погладила птицу, но у той были свои планы. Орел резко взлетел над ребенком, чем до ужаса напугал малышку, а затем когтями вцепился в ее хвостик и не отпускал, даже когда девочка начала убегать, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Как пишет Daily Mail, мексиканские новостные агентства не сообщали о каких-либо травмах ребенка.

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