Трое погибли и еще 18 человек получили ранения в результате взрыва возле храма Дата-Дарбар в пакистанском Лахоре. Об этом сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на местные власти.

Источники в экстренных службах сообщили, что взорвался грузовик элитных сил полиции провинции Пенджаб, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

На место трагедии прибыли полиция и спасатели. Пострадавшие госпитализированы.

Причины взрыва пока не известны.

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