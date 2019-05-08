/world/1118040.html Взрыв прогремел у храма в Пакистане: есть погибшие - ВИДЕО
Взрыв прогремел у храма в Пакистане: есть погибшие - ВИДЕО
Трое погибли и еще 18 человек получили ранения в результате взрыва возле храма Дата-Дарбар в пакистанском Лахоре. Об этом сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на местные власти.
Источники в экстренных службах сообщили, что взорвался грузовик элитных сил полиции провинции Пенджаб, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
На место трагедии прибыли полиция и спасатели. Пострадавшие госпитализированы.
Причины взрыва пока не известны.
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