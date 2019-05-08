Власти города Муссомели, население которого составляет всего 11 тысяч человек, предлагают всем желающим приобрести дома по цене одного евро, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Подвох заключается в том, что владельцам будет необходимо в кратчайшие сроки отремонтировать недвижимость - на это дается год. Всего на продажу выставлено 100 построек, за которые все же придется внести депозит в размере почти семи тысяч евро.

В ближайшее время ожидается, что появится еще 400 предложений.

Однако если покупателю не удастся отремонтировать дом за год, то он просто потеряет свой гарантийный депозит.

Муссомели находится на юге Сицилии и славится своими кулинарными традициями, а также средневековой архитектурой. При этом его исторический центр считается одним из старейших на территории Италии, уточняет издание The Sun.

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