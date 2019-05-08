/world/1118088.html Джавад Зариф: Меры Ирана по ядерной сделке не нарушают СВПД
Джавад Зариф: Меры Ирана по ядерной сделке не нарушают СВПД
Меры Тегерана по ядерной сделке не нарушают СВПД, есть 60 дней, чтобы предпринять необходимые дипломатические меры. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в среду глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
"США 4 мая начали восстанавливать санкции против Ирана, и эти меры блокировали выполнение ряда пунктов СВПД. Но шаги, которые мы сегодня предприняли, они как раз осуществляются в рамках соглашения. И они могут быть обратимыми: существует окно в рамках 60 дней для (реализации) дипломатии (дипломатических шагов)",- сказал Зариф на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.
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