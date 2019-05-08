Меры Тегерана по ядерной сделке не нарушают СВПД, есть 60 дней, чтобы предпринять необходимые дипломатические меры. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в среду глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"США 4 мая начали восстанавливать санкции против Ирана, и эти меры блокировали выполнение ряда пунктов СВПД. Но шаги, которые мы сегодня предприняли, они как раз осуществляются в рамках соглашения. И они могут быть обратимыми: существует окно в рамках 60 дней для (реализации) дипломатии (дипломатических шагов)",- сказал Зариф на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.