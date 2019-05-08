После заявления президента США Дональда Трампа о возможном повышении пошлин для ряда китайских товаров основные американские индексы - NASDAQ, Dow Jones и S&P 500 - закончили торги со значительными потерями пунктов, сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Dow Jones потерял свыше 473,39 пункта (минус 1,79 процента), что стало максимальным падением с января 2019 года. NASDAQ потерял 159,3 пункта, опустившись на 1,96 процента, S&P 500 - 48,42 пункта (минус 1,65 процента). Максимальные потери понес Boeing, чьи акции опустились на 3,87 процента, и Apple (минус 2,7 процента).

Падение на биржах началось после заявления Трампа в своем Twitter, что с 10 мая торговые пошлины на определенные китайские товары вырастут с 10 до 25 процентов. Кроме того, американский президент не исключил, что под пошлины попадут и китайские товары, которые ранее ими не облагались.

Отмечалось, что КНР может отменить торговые переговоры с США. Китай заявил, что, несмотря на подобные заявления, готовится отправить делегацию в Вашингтон, но может изменить дату визита.

В конце февраля этого года сообщения об успехе в переговорах между США и Китаем подстегнули рост фондовых рынков в Европе и Азии. Лучшие результаты продемонстрировали автопроизводители и металлургические компании. Также выросли фьючерсы на американские акции, входящие в состав европейского индекса Europe Stoxx 600.