В поселке Соловьевка Сахалинской области несколько местных жителей спасли жизнь маленькому мальчику, который упал с высоты четвертого этажа, передает Day.Az со ссылкой на Sakh.com.



Отмечается, что инцидент произошел 7 мая в 20:45. По словам очевидцев, в это время ребенок уже висел за балконом на четвертом этаже одного из многоэтажных домов поселка.



Мужчины, которые решили прийти на помощь мальчику, изначально пытались попасть в квартиру, однако на стук в дверь им никто не открыл. Вероятно, подмечают очевидцы, мать мальчика находилась в этот момент в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому было решено растянуть одеяло перед домом, чтобы поймать ребенка.



Однако мальчик боялся и не хотел разжимать руки. В тот момент, когда местные жители пытались помочь ему уже через квартиру, находящуюся на пятом этаже, ребенок сорвался вниз.



Сообщается, что мальчик не пострадал. Полиция и прокуратура начали проверки.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.