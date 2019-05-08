Иран вернется к полному соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе, если в рамках договоренности будет обеспечено соблюдение интересов Тегерана. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр иностранных дел ИРИ Мохаммад Джавад Зариф по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"В случае, если оставшиеся участники СВПД обеспечат в соответствии со своими обязательствами интересы Ирана, мы будем реализовывать СВПД", - сказал Зариф, говоря о принятом решении в отношении запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

Иран в годовщину выхода США из ядерной сделки 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Тегеран заявил, что не считает себя связанным ограничениями по ним. В Иране указали, что принятые меры связаны с нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы.

В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.