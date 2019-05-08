Известная дагестанская телеведущая программы МТV "Столица" Тамилла Абдулаева погибла в Махачкале, попав поочередно в два дорожно-транспортных происшествия. По данным местной полиции, ведущая переходила дорогу в неположенном месте, после чего ее сбил на своем автомобиле 22-летний местный житель. Об этом сообщает портал "Регион.Онлайн".



Тамилла Абдулаева получила тяжелейшие травмы. Прибывшие на место медики решили как можно скорее госпитализировать пострадавшую, но по дороге в больницу сами попали в ДТП. Машину скорой помощи протаранила легковушка. От полученных ран журналистка скончалась на месте, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.



MTV "Столица" - музыкальный телеканал Дагестана.

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