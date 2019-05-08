Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл показали миру своего первенца, сообщает The Telegraph.

Новорожденный сын герцога и герцогини Сассекских родился рано утром 6 мая. Мальчик является седьмым в линии престолонаследия: после деда принца Чарльза, дяди принца Уильяма и его троих детей, а также после своего отца принца Гарри, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Фотосессия с новорожденным прошла в замке Виндзор, куда супруги недавно переехали. Меган Маркл в отличие от супруги принца Уильяма Кейт Миддлтон не захотела сразу после родов позировать фотографам, она решила провести первые дни с ребенком и своей матерью.

Сын принца Гарри стал первым "королевским ребенком" смешанного этнического происхождения за много веков и первым американцем, который родился в королевской семье.

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