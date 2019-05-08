Сирийская армия в среду, 8 мая, отбила у повстанцев населенный пункт на севере провинции Хама. На видео с места событий, размещенное на YouTube, обратило внимание издание Al Masdar News.

На кадрах видна улица с частично разрушенными домами и военная техника. Отмечается, что атаку на населенный пункт Кафр-Набуда возглавляло элитное формирование "Силы тигра", которое специализируется на наступательных операциях. В итоге правительственные силы взяли его под свой контроль после достаточно короткого боя с бойцами "Джабхат аль-Ватания ли-Тахрир" ("Национальный фронт освобождения"), который входит в одно из крупнейших объединений вооруженных группировок - "Сирийскую свободную армию" (ССА), передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

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