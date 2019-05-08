Россия и Иран подписали протокол об упрощении визового режима для отдельных категорий граждан, что будет способствовать развитию контактов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Только что мы подписали протокол, который позволяет упростить условия поездок отдельных категорий граждан России и Ирана, прежде всего в том, что касается предпринимателей, которые теперь будут получать визы в облегченном порядке на основании прямых приглашений заинтересованных организаций", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом в Москве.