В американском городе Лотон, штат Оклахома, мужчина приехал в гости к другу, и на пороге дома на него напала змея. Запись с камеры наружного наблюдения опубликовал телеканал CNN.

Инцидент произошел в воскресенье, 5 мая, когда Джерел Хейвуд (Jerel Heywood) навещал приятеля Родни Коупленда (Rodney Copeland). На кадрах видно, как мужчина открывает входную дверь дома, и змея кусает его в область правого глаза. Американец с криками заходит в помещение, прикрывая лицо рукой, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

От испуга супруга Коупленда закричала. На шум выбежал сосед с молотком и убил полутораметровую рептилию. Хейвуда отвезли в больницу, где его тщательно осмотрели. Змея оказалась неядовитой. В качестве профилактики мужчине выписали антибиотики.

По словам Коупленда, пресмыкающееся находилось на лампе, расположенной на крыльце возле дверного звонка. Он утверждает, что впервые увидел в доме змею. После произошедшего мужчина обработал двор серной кислотой. "Я слышал, она отпугивает рептилий", - заключил он.

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