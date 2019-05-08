/world/1118219.html В Мьянме разбился самолет
В Мьянме разбился самолет
Самолет бангладешской авиакомпании Biman потерпел крушение в аэропорту Мьянмы, сообщает издание Myanmar Times со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По данным агентства Синьхуа, самолет съехал с посадочной полосы в Международном аэропорту Янгона и развалился на три части. Данных о пострадавших пока не поступало.
Аэропорт сейчас закрыт. По сообщениям издания Daily Star, на борту было 33 пассажира.
Как заявил представитель компании Шакил Мерадж (Shakil Meraj), самолет съехал с посадочной полосы при приземлении из-за плохой погоды.
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