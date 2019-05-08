Самолет бангладешской авиакомпании Biman потерпел крушение в аэропорту Мьянмы, сообщает издание Myanmar Times со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным агентства Синьхуа, самолет съехал с посадочной полосы в Международном аэропорту Янгона и развалился на три части. Данных о пострадавших пока не поступало. Аэропорт сейчас закрыт. По сообщениям издания Daily Star, на борту было 33 пассажира. Как заявил представитель компании Шакил Мерадж (Shakil Meraj), самолет съехал с посадочной полосы при приземлении из-за плохой погоды.