Служба безопасности Международного аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке заставила американскую певицу Мадонну снять паранджу во время прохождения досмотра, пишет таблоид The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В издании отметили, что первое время певица перемещалась по аэровокзалу в черном пуховике, брюках, с головой и лицом покрытыми платком.

Однако, уточнили в газете, перед таможенным контролем певицу заставили снять "маскировочную" одежду и она прошла его в серой футболке.