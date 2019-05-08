Пассажирский самолет компании Air France, направлявшийся из Парижа в Мумбаи, подал сигнал бедствия, после чего экстренно приземлился в аэропорту иранского города Исфахан, сообщает сайт Flightradar24, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Самолет Airbus A-340-313 вылетел из французской столицы в 11.21 и должен был прибыть в индийский Мумбаи около полуночи.

Находясь в воздушном пространстве Ирана, экипаж самолета подал сигнал бедствия, приземление в международном аэропорту Исфахана произошло благополучно. Характер инцидента на борту воздушного судна пока неизвестен.