В ведомстве напомнили, что Москва в октябре 2018 года предлагала Вашингтону проект совместного заявления о недопущении ядерной войны и укреплении стратегической стабильности, "но ответа до сих пор не последовало". В МИД пояснили, что такое заявление помогло бы "снять растущую обеспокоенность в мире" после решения США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и неясности судьбы Договора о стратегических наступательных вооружениях.