https://news.day.az/world/1118284.html Семья заживо сгорела в собственной квартире в Нью-Йорке - ВИДЕО
Семья заживо сгорела в собственной квартире в Нью-Йорке - ВИДЕО
В Нью-Йорке в результате пожара в одной из квартир многоэтажного дома погибли шесть человек. Среди них четверо детей.
Как уточняет CBS, пожар произошел в жилом доме в Гарлеме. Загорелась плита на кухне.
Огонь быстро распространился и в другие комнаты. Погибшим детям от 3 до 11 лет. Они проживали в квартире на пятом этаже здания. На месте работают экстренные службы, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
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