Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай сорвал сделку на торговых переговорах. Об этом он сообщил на встрече со своими сторонниками во Флориде. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Reuters.

По его словам, именно китайская сторона виновата в том, что сделка не состоялась. Глава государства предупредил, что Пекин столкнется с жесткими тарифами, если соглашение не будет достигнуто.

"Они сорвали сделку. Они не могут так делать. Так что они будут вынуждены заплатить. Мы будем увеличивать пошлины и не отступим назад", - сообщил американский лидер.

Ранее сообщалось, что отказ китайской стороны от компромиссов привел к нашумевшему заявлению президента США Дональда Трампа о том, что с 10 мая торговые пошлины на определенные китайские товары вырастут с 10 до 25 процентов. Кроме того, американский президент не исключил, что под пошлины попадут и китайские товары, которые ранее ими не облагались. Пекин пообещал ввести ответные меры.

6 мая Вашингтон получил из Китая проект торгового соглашения между странами, в который не вошли большинство требований США. Отмечалось, что последний раунд переговоров между странами прошел очень плохо, потому что "Китай стал жадным".