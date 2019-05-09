https://news.day.az/world/1118294.html В Японии началось извержение вулкана Асо
В Японии началось извержение вулкана Асо
Очередное извержение вулкана Асо, который находится на юго-западном острове Кюсю в префектуре Кумамото, произошло в четверг. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Это уже четвертое извержение вулкана Асо за прошедший месяц, предыдущее произошло 3 мая. Рядом с вулканом в радиусе нескольких километров от кратера действует эвакуационная зона.
На данный момент не сообщается о каком-либо ущербе от извержения или его влиянии на авиасообщение.
Асо - один из крупнейших вулканов в Японии и мире. Его высота составляет 1592 м.
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