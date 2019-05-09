Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри объявили имя новорожденного сына. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Королевская чета назвала ребенка Арчи. Его полное имя звучит как Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор (Archie Harrison Mountbatten-Windsor).

Букмекеры прогнозировали, что мальчика нарекут Альберт, Артур или Александр.

Поклонники принца Гарри предполагали, что новорожденный получит имя Джордж или Джон. Они сочли намеком, что во время первого выхода герцога Сассекского к прессе после рождения сына за его спиной высунули головы два жеребца с такими кличками.

Мальчик весом 3,3 килограмма родился рано утром в понедельник, 6 мая, в лондонской больнице Портленд. Вопреки традиции, о его появлении на свет объявили только во второй половине дня. Это сделал принц Гарри, а не сама Меган Маркл, представшая перед камерами с сыном лишь в среду, 8 мая.

Ребенок займет седьмое место в очереди на британский престол после деда - принца Чарльза, дяди - принца Уильяма, его детей - принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи, а также отца - принца Гарри.