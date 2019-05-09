Военная техника проходит по улицам Москвы перед парадом 9 Мая.

Среди военной техники различные боевые машины, танки и ракетные комплексы.

В парадах по всей России также примут участие более 13 тысяч военнослужащих Ракетных войск стратегического назначения, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

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