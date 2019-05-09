В ближайшее время ВС Турции начнут операции на севере Сирии в районе Манбидж, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По его словам, ВС Турции также начнут операции на востоке реки Евфрат против боевиков сирийского крыла террористической Рабочей партии Курдистана (РПК) - PYD/YPG.

"Турция полностью очистит свои южные границы от террористов", - сказал Эрдоган.