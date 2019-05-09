https://news.day.az/world/1118303.html Эрдоган анонсировал начало новых военных операций на севере Сирии
Эрдоган анонсировал начало новых военных операций на севере Сирии
В ближайшее время ВС Турции начнут операции на севере Сирии в районе Манбидж, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
По его словам, ВС Турции также начнут операции на востоке реки Евфрат против боевиков сирийского крыла террористической Рабочей партии Курдистана (РПК) - PYD/YPG.
"Турция полностью очистит свои южные границы от террористов", - сказал Эрдоган.
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