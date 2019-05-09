Маленький косолапый решил полакомиться угощениями, которые люди оставили на могилах, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

На кладбище пришёл молодой медведь, чтобы отведать еду, оставленную на могилах в Родительский день. Видео опубликовано в социальной сети "ВКонтакте" группой "Регион-74/Челябинск".

Как видно на записи, косолапый, никого не стесняясь, принялся уплетать сладости, лишь иногда поглядывая вокруг в поисках других вкусностей.

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