Французская начальная школа приняла в свои ряды особых учеников: 15 баранов и овец. Эта сказка не ложь, да и не очень ясно, есть ли тут намек, но именно родительская инициатива повлекла за собой необычное решение - взять под свое крыло еще 15 учащихся, чтобы избавиться от недобора.

Как передает Day.Az, об этом пишет 360tv.ru.

В начальную школу французской коммуны Кретс-ан-Белльдон, расположенную в горах, из-за недобора учеников "зачислили" 15 баранов и овец, сообщил сайт Le Parisien. В населенном пункте очень мало жителей - всего 3,3 тысячи человек. И получилось так, что учреждение получило уведомление о сокращении числа классов с 11 до 10 из-за недобора новых учеников - их количество уменьшилось с 266 до 261.

"Здесь есть дети в трудном положении, однако систему национального образования не волнуют аргументы на местах, только цифры", - сказала одна из инициаторов пикета и член общефранцузской организации родителей школьников Гаэль Лаваль.

Родителям такой поворот событий не понравился, потому что большее количество учеников в классе означает ухудшение уровня образования. Так что озабоченные граждане вышли на улицу с плакатами: "Мы не овцы", "Управлять школой - не стадом". То ли от скуки, то ли от желания пошутить на месте событий оказался пастух Мишель Жирр, который пас свое стадо - 65 овец и баранов. 15 голов официально зачислили в школу. Эти данные подтвердил мэр города Жан-Луи Марэ, который встал на сторону протестующих. Именно благодаря ему животных "приняли" в учреждение. Для этого пастуху пришлось предоставить свидетельства о рождении всех овец и баранов.