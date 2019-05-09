4 мая житель городского округа Линьи (провинция Шаньдун, КНР) оказался в незавидной ситуации, при попытке доставить подарки к окну своего приятеля.

Молодой человек, оказавшись в вентиляционной шахте, повис, держась за верёвку на 27-м этаже жилого здания. Прибывшие спасатели вытащили экстремала из узкого пространства технической конструкции, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Со слов спасённого, он решил доставить своему другу вино и сигареты, но застрял в шахте и вынужден был просить о помощи.

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