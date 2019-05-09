https://news.day.az/world/1118355.html КНДР запустила неопознанные снаряды
КНДР запустила неопознанные снаряды
КНДР выполнила запуск неустановленных снарядов в восточном направлении. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает южнокорейское агентство "Рёнхап".
Уточняется, что снаряды были запущены из провинции Северный Пхенган в 16.30 по местному времени.
Ранее Северная Корея осуществила испытательный запуск ракеты малой дальности в направлении Японского моря. КНДР подтвердила запуск ракет.
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