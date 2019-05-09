Одна из крупнейших американских торговых сетей Walmart запретит продажу табачных изделий лицам младше 21 года, а также уберет из оборота электронные сигареты и жидкости к ним. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, изменения в политике торговой сети вступят в силу с 1 июля этого года. На такой шаг в компании вынуждены были пойти после поступившего ее руководству письма от Управления по контролю за качеством продовольствия и медикаментов США (Food and Drug Administration, FDA), которое содержало требование запретить продажу никотиносодержащей продукции несовершеннолетним.

Особое внимание в контролирующем органе уделили распространению в магазинах электронных сигарет (вейпов) и ароматизированных жидкостей к ним, которые также содержат никотин. Соответствующие требования Управление разослало также еще нескольким более мелким американским торговым сетям.