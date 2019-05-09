https://news.day.az/world/1118400.html Могерини: ЕС полностью привержен сохранению иранской ядерной сделки
Могерини: ЕС полностью привержен сохранению иранской ядерной сделки
Евросоюз полностью привержен сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявила в четверг глава дипломатии ЕС Федерика Могерини по прибытии на неформальный саммит ЕС в румынском Сибиу.
"Я надеюсь на нашу полную приверженность сохранению этого важного документа", - сказала она.
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