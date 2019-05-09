Евросоюз полностью привержен сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявила в четверг глава дипломатии ЕС Федерика Могерини по прибытии на неформальный саммит ЕС в румынском Сибиу.

"Я надеюсь на нашу полную приверженность сохранению этого важного документа", - сказала она.